آرسنال يقتنص الصدارة مؤقتاً ومانشستر سيتي يستعرض برباعية

المنامة - ياسر ابراهيم - فاز آرسنال على ضيفه لوتون تاون 2-صفر اليوم الأربعاء في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كل من مارتين أوديغارد (24) ودايكي هاشياوكا (44 خطأ في مرماه) هدفي آرسنال.



واقتنص آرسنال صدارة الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة.



وفي مباراة أخرى، حقق مانشستر سيتي فوزاً كبيراً على ضيفه أستون فيلا 4-1.



وسجل كل من رودري (11) وفيل فودين (45 و62 و69) أهداف السيتي فيما كان هدف أستون فيلا الوحيد بواسطة جون دوران في الدقيقة 20.



ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 67 نقطة.



وفي مباراة أخرى، تعادل برايتون مع مضيفه برينتفورد دون أهداف.

