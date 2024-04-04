شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك فى أولى جولات بلاى أوف نهائى دورى رجال الطائرة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3/0، فى أولى جولات نهائى الدورى الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024، على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية من النهائى غدا الجمعة، على نفس الصالة، حيث يحسم اللقب فى نظام البلاى أوف الفريق الفائز فى مواجهتين، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

وتمكن الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادى الزمالك من تحقيق الفوز على نظيره سموحة فى مجموع المواجهتين بنصف النهائى على مدار الجمعة السبت، بينما فاز الأهلى على سبورتنج.



فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلي (1)



فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلي (2)



فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلي (3)