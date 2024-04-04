شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لعبة الفروسية .. تنشّط الدورة الدموية و تزيد من ثقة الشخص بنفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "العقل السليم فى الجسم السليم".. مقولة دائماً ما تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد.

كثير من ممارسي الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب الرياضية، ورياضة اليوم التى سنعدد فوائدها هى رياضة الفروسية..

رياضة ركوب الخيل هي إحدى أقدم الرياضات في العالم، ومع ذلك غالبًا ما يُنظر إليها على أنها نشاط سهل وليست رياضة، يمكن أن يكون هذا بسبب إن التعرض الوحيد الذي تعرض له معظم الناس للفروسية هو التلفاز والأفلام.

من أهم فوائد ركوب الخيل

1. تنشّط الدورة الدموية.

2. تُقوِّي التركيز لدى الإنسان.

3. تقوّي العضلات وتمنع تقلصاتها.

4. تقوي القلب وتُحسّن أداء الأوعية الدموية والشرايين.

5. مهمة للذين يعانون من الشلل الدماغي والذي يؤثر على الحركة.

6. تزيد من ثقة الشخص بنفسه كما تُعلّم الإنسان الصبر.

7. تساعد على تخفيف الوزن خاصّةً عند البطن والأرداف فهي تحرق الدهون

8. حرق السعرات الحرارية، وتُسهِّل عملية الهضم أيضاً

9. تُخفّف التشنّجات مما يعمل على علاج المَشاكل المُتعلّقة بالمفاصل.