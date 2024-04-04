شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: اختلاط عينة رمضان صبحى بالماء سبب أزمة المنشطات وإكرامى يقود حل المشكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير عن سبب فساد العينة التى تم سحبها من رمضان صبحى، صانع ألعاب بيراميدز، والتى تسببت فى أزمة المنشطات الخاصة باللاعب الفريق خلال الفترة الحالية.

وأكد شوبير، عبر برنامج ملعب أون تايم سبورت، أن عينة رمضان صبحى لم تكن سليمة بسبب اختلاطها بالماء، وهو ما تسبب فى تلك الأزمة.

وأضاف شوبير: "مصطفى المنيرى طبيب نادى بيراميدز أرسل مذكرة كاملة إلى لجنة المنشطات خلال الساعات الماضية، للرد على الأمور الخاصة بمسألة رمضان صبحي"، مشيراً إلى أن الأمر يتوقف فى الوقت الحالى على الفحص النهائى.

وأشار شوبير إلى الدور الذى يقوم به شريف إكرامى فى تلك الأزمة قائلاً: "شريف إكرامى يقود الأمر فى الساعات الماضية، لحل هذه الأزمة نهائيا، خاصة أن شريف يجيد الإنجليزية، وكانت حدثت معه هذه المشكلة فى وقت سابق، قبل أن يحصل على براءة من هذا الأمر".