شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وسيمبا التنزانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعقد اليوم الإجتماع الفني لمناقشة ترتيبات مباراة سيمبا التنزاني غدا الجمعة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والزي الذي سيرتديه كلا الفريقين وموعد وصول الفريقين وغيرها من الترتيبات المُعتاد عليها في الإجتماع الفني.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله للاطمئنان على موقف اللاعبين المصابين، ومن سيكون جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة سيمبا التنزاني بإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يجهز الخطة التي يعتمد عليها في مباراة الجمعة المقبل.



ويفتقد الأهلي جهود كلا من محمد الشناوي ووسام أبو علي وياسر إبراهيم واليو ديانج، ويعد أبو علي هو الأقرب للحاق بمباراة سيمبا التنزاني، بينما هناك صعوبة في لحاق ياسر إبراهيم بتلك المواجهة، فيما يواصل الثنائي الشناوي و ديانج برنامجهما التأهيلي للعلاج من الإصابة بخلع في الكتف وخشونة الركبة.

يستعد الأهلي لمباراته أمام سيمبا غدا الجمعة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مع العلم أن الأهلي فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله أحمد نبيل كوكا.