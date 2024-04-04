شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى: عشت فترة تألقى مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، أنه عاش فترة تألقه مع الأهلى بعد تحقيق العديد من البطولات.

وقال إكرامى خلال تصريح فى برنامج الهدف الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم عبد الجواد عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 2 إنه نشب خلاف بينه و بين المدير الفنى باتشيكو فى مباراة نواذيبو الموريتاني فى دورى أبطال أفريقيا بسبب عدم التقدير، وهو ما تسبب فى عدم المشاركة بعد إصابة أحمد الشناوى.

وأضاف أنه لم يتناقش حتى الآن فى ملف التجديد مع بيراميدز، خاصة أن تعاقده مستمر حتى 2025، مؤكدا أنه ليس لديه أزمة فى احتمالية تعاقد بيراميدز مع محمد صبحى حارس الزمالك.

وأوضح أن سبب توتر علاقته بجماهير الأهلى هو انضمام رمضان صبحى لفريق بيراميدز.

وتحدث إكرامى عن أزمة المنشطات الخاصة برمضان صبحى، قائلا إن الأخير لن يكون كبش فداء فى هذه الأزمة، مضيفا أن جمال علام رئيس اتحاد الكرة ليس له حق التعليق على الأزمة.