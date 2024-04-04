نجم بايرن ميونخ يرفض التجديد بسبب توخيل

كشفت تقارير صحفية، أن لاعب خط الوسط جوشوا كيميتش لن يمدد عقده رفقة العملاق البافاري بسبب مدربه توماس توخيل.

وكان قد أعلن توماس توخيل مدرب فريق بايرن ميونخ منذ عدة أشهر رحيله عن العملاق البافاري نهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لـ موقع ” Football Transfers”، رفض كيميتش تمديد عقده مع نادي بايرن ميونيخ، حتى يجد الفريق مديرًا فنيًا جديدًا ليحل محل توماس توخيل، الذي سيغادر بنهاية الموسم الجاري.

وتابع أن آرسنال ينوي في الفترة الحالية، تقديم عرض لـ لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني جوشوا كيميتش.

أقرأ أيضًا.. ليفركوزن يدخل قائمة تاريخية عالمية ويحطم رقم بايرن ميونخ

وواصل أن أرسنال أجرى اتصالات مع بايرن، الذي سيواجهونه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، من أجل ضم كيميتش.

واختتم التقرير أن آرسنال سيقدم عرضًا إلى بايرن ميونيخ لمدة 3 سنوات في نهاية الموسم، من أجل حسم صفقة اللاعب الألماني، ومن أجل إقناع اللاعب بالاستمرار في عدم تمديد تعاقده حتى وإذا تم التعاقد مع مدير فني جديد.