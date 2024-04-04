الاهلي يفوز على الزمالك في أولى جولات نهائي دوري الطائرة رجال

تمكن فريق الكرة الطائرة رجال بالنادي الاهلي من تحقيق فوز كبير على نادي الزمالك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم، بنتيجة 3-0.

وأقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر في أولى جولات نهائي الدوري الممتاز للموسم المحلي 2023/2024.

وفاز الاهلي يالثلاثة أشواط وجاءت النتائح كالتالي:

25/17

28/26

25/21

أقرأ أيضًا.. موعد مباراة الاهلي ضد سيمبا في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة والمعلق

وستقام الجولة الثانية من النهائي بعد غد الجمعة، على نفس الصالة، حيث يحسم اللقب في نظام البلاي أوف الفريق الفائز في مواجهتين، وفي حال تعادل الزمالك يتم اللجوء لمباراة فاصلة تقام يوم 7 إبريل.

بينما على الميدالية البرونزية، ناديي سموحة مع سبورتنج ونجح الأول حسم المباراة الأولى بنتيجة 3/1، ويحتاج سموحة للفوز في مباراة الجمعة لحسم المركز الثالث.

وجدير بالذكر أن فريق طائرة سيدات النادي الاهلي حقق الفوز على الزمالك أيضًا بنتيجة 3/0 في أولى مباريات الدور النهائي والتي أقيمت الثلاثاء على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، وستقام الجولة الثانية غدًا الخميس على نفس الصالة.