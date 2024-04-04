"حلم المونديال".. تعرف على موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في تصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يستعد المنتخب المصري بقيادة حسام حسن خلال الفترة المقبلة، لخوض معسكر خلال شهر يونيو القادم، والذي يخوض خلاله المنتخب مواجهتين أمام كلا من منتخبي "بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، في إطار تصفيات كأس العالم.

ويلاقي المنتخب المصري نظيره منتخب بوركينا فاسو يوم 3 يونيو المقبل في الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، ثم يلاقي منتخب غينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته في لقاء الجولة الرابعة بالتصفيات.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة كلا من "بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، جيبوتي".

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.

ويذكر أن المنتخب المصري تلقى الهزيمة، خلال مباراته الأخيرة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، من المنتخب الكرواتي في نهائي كأس عاصمة مصر، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين يوم 26 مارس الماضي.