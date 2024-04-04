نشرة رياضة الخليج 365.. تصريحات مرموش.. سبب اعتذار الشيبي وموقف وسام أبو علي من مواجهة سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات الهامة، على مدار أمس الأربعاء ومن أبرزها موقف وسام أبو علي من مواجهة سيمبا وسبب اعتذار الشيبي.

وجاءت أبرز الأخبار التي قدمها موقع الخليج 365 أمس الأربعاء كالتالي:

مرموش: واجهت الكثير من التحديات في بداية مشواري بالدوري الألماني

كشف نجم المنتخب المصري ونادي آينتراخت فرانكفورت الألماني عمر مرموش، عن الصعوبات والتحديات الكبيرة التي واجهها في بداية مشواره بالدوري الألماني. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

لحظات المجد والهزيمة في مسيرة مارادونا (صور)

يعد الأرجنتيني دييجو مارادونا هو أحد أكثر لاعبي كرة القدم موهبة عبر التاريخ، وتعلقت جماهير كرة القدم حول العالم بمارادونا بسبب إمكانياته ومهاراته الساحرة، التي جعلت الكثير يعتبرونه أفضل لاعب في التاريخ، ولكن تعلقت أذهان الجماهير به أيضاً لإثارته الكثير من الجدل بشأن سلوكياته وعدم انضباطه سواء داخل الملعب أو خارجه، والتي ساهمت في أن يعيش أسطورة كرة القدم الأرجنتينية حياة رياضية متقبلة الأحداث بشكل كبير. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"سجل بعدها بست دقائق".. لاعبون ادعوا الإصابة لإفطار المسلمين في الفريق

شهدت مباراة نيوكاسل وإيفرتون في الدوري الإنجليزي، مساء أمس، إيقاف الحكم للقاء، للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار وشرب المياه، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتوقف فيها مباراة في البريميرليج لإفطار المسلمين، إذ كانت المرة الأولى في عام 2021، خلال مباراة ليستر سيتي وكريستال بالاس. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الخليج 365 يكشف سبب اعتذار الشيبي عن حضور التحقيق بشأن أزمة الشحات

قام محمد الشيبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بإرسال خطاب اعتذار إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب عدم حضوره للتحقيق داخل لجنة الانضباط. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بينهم ميدو".. لاعبون مسلمون أفطروا في رمضان.. ما السبب؟

يواجه العديد من اللاعبين المسلمين المحترفين في الدوريات الأوروبية، تحديات خلال شهر رمضان الكريم، بسبب رفض الكثير من المدربين والأندية صيامهم، بحجة الإرهاق. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"كنت أعتقد أنكم تعلمتوا".. ممدوح عباس يوجه رسالة نارية للزمالك ويرفض اللعب في السعودية

وجه ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، رسالة نارية لمجلس إدارة الأبيض، بعد الموافقة على خوض مباراة الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز في المملكة العربية السعودية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مصدر يكشف موقف وسام أبو علي من مواجهة مواجهة سيمبا

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موقف الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، من المشاركة في مواجهة فريقه أمام سيمبا التنزاني. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

قائد المنتخب السابق: رمضان صبحي في موقف صعب

علق أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق، على موقف رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، بعد الأزمة التي ظهرت مؤخرا، بإيجابية عينة المنشطات الخاصة به. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)