شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الشامى يعلن خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة على منصب النائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود الشامي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن نيته خوض الانتخابات بمجلس الجبلاية خلال الدورة المقبلة، مؤكداً أنه لا يفكر مطلقاً في الترشح على منصب رئيس الاتحاد.

وقال الشامي في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": لن أخوض انتخابات اتحاد الكرة على منصب الرئيس نهائيا في الدورة المقبلة، سوف أترشح على منصب النائب لأنني أحب الأمور التنفيذية.

أضاف: أحمد دياب أعلن أنه ينوي الترشح على الرئاسة، وأشعر أن أحمد مجاهد يخطط لنفس الأمر، ولكني أرى أن المرحلة المقبلة تحتاج وجوهاً جديدة.

واختتم: رابطة الأندية نجحت بشكل كبير، لكن الموسم الجاري يشهد مؤجلات كثيرة جداً وظروف صعبة، وهناك ترهل كبير، الدوري الجاري مختلف عن أي نسخة وهناك منافسة كبيرة بين جميع الأندية.