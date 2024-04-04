محمد صلاح يستهدف تحقيق رقمين في مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد

يتأهب الدولي المصري محمد صلاح، لخوض مباراة هامة في سباق بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024، بين فريقي ليفربول وشيفيلد يونايتد.

ويلعب ليفربول رفقة فريق ليفربول ضد نظيره شيفيلد يونايتد، اليوم الخميس الموافق 4 أبريل، على ملعب الأنفيلد.

وستقام مباراة ليفربول ضد شيفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

اقرأ أيضاً.. عرض خيالي سعودي يحفز معلول للرحيل عن الاهلي

ويعد فريق شيفيلد، ضحية غير مفضلة لـ محمد صلاح، حيث لا يمتلك أمامه سوى هدفًا واحدًا، خلال 5 مواجهات خاضها ضد الفريق.

وسجل قائد منتخب مصر، هدفه الوحيد في شباك الضيوف، خلال الجولة 27 من الدوري الإنجليزي لموسم 2019-2020.

ويسعى محمد صلاح، لتسجيل هدفًا أو أكثر، من أجل مواصلة الزحف نحو المركز التاسع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

ويتواجد نجم ليفربول في المركز العاشر في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ برصيد 155 هدفًا، حيث تفضله 7 أهداف المجاورة جيرمان ديفوه في المركز التاسع بـ 162 هدفًا.

كما أنه في حال صنع محمد صلاح هدفين، سيصل إلى الصناعة رقم 71 في الدوري الإنجليزي، ليحتل المركز الـ15 بالأفضل عبر تاريخ المسابقة.