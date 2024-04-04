شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يجتمع قبل العيد استعدادا للمشاركة ببطولة شمال أفريقيا بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين، بقيادة أحمد الكاس اجتماعا خلال الساعات المقبلة، لانهاء كافة الترتيبات الخاصة بمشاركة منتخب الناشئين ببطولة شمال أفريقيا، قبل عيد الفطر.

وطلب الجهاز لمنتخب الناشئين مواليد 2008، تقريرا عن منافسيه في بطولة شمال إفريقيا التي تقام هذا الشهر بالجزائر، والبداية بمنتخب تونس الذى يمثل ضربة البداية لناشئين الفراعنة.



وأجريت قرعة بطولة شمال أفريقيا للاعبين مواليد 2007 و2008 التي تحتضنها الجزائر في الفترة بين 16 و26 أبريل الجاري، بمشاركة منتخبات تونس والمغرب ومصر وليبيا والجزائر وموريتانيا، ويخوض كل منتخب في البطولة 4 مباريات.



ويبدأ منتخب مصر للناشئين بقيادة مدربه أحمد الكأس مبارياته بمواجهة تونس يوم 18 أبريل ثم ليببا ثم المغرب ثم الجزائر.