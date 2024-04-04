شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لليوم السابع: حكم حق رعاية مصطفى محمد سيكون فى صالحنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمشرف على ملف القضايا الخارجية للقلعة البيضاء أن حكم حق رعاية مصطفى محمد مهاجم الفريق السابق ونانت الفرنسى الحالى سيكون فى صالحهم بإلزام نادى جالاتا سراى التركى بدفع 128 ألف دولار.

أكد أدهم خلال تصرحات خاصة لـ الخليج 365 أن تقديم نادى جالاتا سراى التركى إستئناف فى المحكمة الرياضية الدولية محاولة منهم لكسب مزيد من الوقت ليس أكثر موضحاً أن الحكم سيكون فى صالح القلعة البيضاء فى النهاية.

وينتظر نادى الزمالك حكم المحكمة الرياضية الدولية بشأن الاستئناف الذى تقدم به مسئولو جالاتا سراى ضد قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ويقضى بإلزام النادى التركى بدفع 128 ألف دولار للقلعة البيضاء، حق رعاية مصطفى محمد مهاجم الفريق السابق بعد انتقاله بشكل نهائي من النادى التركي إلى نانت الفرنسي.

وكان جالاتا سراي قد فعّل بند الشراء فى عقد انتقال مصطفى محمد من الزمالك، ثم قام بتسويقه ورحل اللاعب إلى نانت الفرنسي على سبيل الإعارة قبل بيعه بشكل نهائي.