إكرامي يشعل الأجواء بين جماهير الاهلي ورمضان صبحي.. إمام عاشور كلمة السر

أشعل شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، الأجواء بين جماهير الاهلي ورمضان صبحي، بتصريحات نارية ألمح فيها لانضمام إمام عاشور، للفريق الأحمر.

وتحدث إكرامي، حول إمكانية عودة رمضان صبحي إلى الاهلي، في ظل التأكيد أن فكرة تواجده في القلعة الحمراء مرفوضة.

ويرى إكرامي أن رمضان صبحي، لا يجب أن يعتذر لـ الاهلي، لأنه لم يخطئ في رموزه، حيث ألمح إلى تعاقد المارد الأحمر مع إمام عاشور، الذي له واقعة سابقة أساء فيها لصالح سليم.

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وقال حارس بيراميدز، تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الهدف، إنه لا يؤيد فكرة اعتذار صبحي للقلعة الحمراء.

وأوضح أن نجم بيراميدز خلال تواجده في النادي الاهلي، قدم مستويات كبيرة ولم يسيئ لأي شخص في المنظومة واختار الأفضل بالنسبة له والتزم بعقده.

وأشار إكرامي، إلى أن رمضان صبحي، لم يخطئ في حق رموز النادي خلال فترة تواجده حتى يعتذر، وليس له فيديوهات مصورة وهو يسب الاهلي ورموزه ويتطاول عليهم.

وتسببت تصريحات إكرامي، في حالة غضب كبيرة من جانب جماهير المارد الأحمر، على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد حارس بيراميدز ورمضان صبحي، بسبب تلميحاته عن إمام عاشور.