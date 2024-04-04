"بينهم ميدو".. لاعبون مسلمون أفطروا في رمضان.. ما السبب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواجه العديد من اللاعبين المسلمين المحترفين في الدوريات الأوروبية، تحديات خلال شهر رمضان الكريم، بسبب رفض الكثير من المدربين والأندية صيامهم، بحجة الإرهاق.

ويجد هؤلاء اللاعبين أنفسهم أمام أزمة الالتزام بتعليمات المدير الفني والعقود والصيام وأداء فرض من أركان دينهم، وفي حال اختيار الأخير، يجد كثير منهم أنفسهم خارج قائمة المباريات.

ويضم نادي نانت الفرنسي، الجانب الأكبر من الجدول المثار حول صوم اللاعبين المسلمين، إذ يرفض مدرب الفريق أنطوان كومباريه، صوم اللاعبين وسبق له استبعاد الجزائري خوان حجام، من قائمة الفريق، بسبب رفض اللاعب الإفطار في نهار رمضان.

ولكن خضع كلا من موسى سيسوكو وكاستيليتو ومصطفى محمد وموتوسامي وتشارلز تراوري، لضغوطات مدرب نانت الفرنسي، وقاموا بالإفطار خلال المباريات، لضمان المشاركة، إذ أن اللاعب الذي يصوم، يكون مصيره خارج القائمة.

وبالنسبة للاعبين المصريين في الاحتراف، قال أحمد حسام "ميدو" لاعب الزمالك السابق، الذي احترف في توتنهام الإنجليزي وأياكس الهولندي وأولمبيك مارسيليا الفرنسي وروما الإيطالي وسيلتا فيجو الإسباني، في أحد البرامج المصورة: "لم أصوم في رمضان خلال سنوات لعبي في أوروبا، بسبب طول ساعات الصيام والجهد المطلوب".

وأشار ميدو إلى أن حسام غالي زميله السابق في توتنهام، أصر على الصيام خلال إحدى المباريات ضد ليفربول، لكنه لم يستطع استكمال المباراة، وخرج بين الشوطين.

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