شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يواجه إنبى للابتعاد عن صراع الهبوط فى الدورى المصرى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق إنبى ضيفه فاركو، على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، لحساب الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

يحتل فريق المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن المصرى المتصدر، بينما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة فقط داخل دائرة الخطر المهددة بالهبوط.

طالب مسئولو نادى إنبى لاعبى الفريق الكروى الأول عدم الاهتمام بأية عروض تخص الرحيل عن إنبى فى الميركاتو الصيفى وطى هذا الملف لحين انتهاء منافسات الموسم 2023-2024.

ويأتى موقف إدارة إنبى حفاظا على تركيز اللاعبين فى مباريات إنبى المرتقبة فى بطولة الدورى الممتاز أملا فى استعادة النتائج الإيجابية والحفاظ على مكانا له فى دائرة سداسى المقدمة فى جدول الترتيب.

وقالت تقارير أن الأهلى يسعى للتعاقد مع وليد فرج لاعب فاركو خلال الفترة المقبلة بناء على ترشيح من عمرو جمال نجم الأحمر السابق، موضحة أن المسئولين بالأهلى كلفوا لجنة الاسكاوتينج بقيادة الكابتن هانى رمزى بإعداد تقرير مفصل عن وليد فرج لاعب فريق فاركو فى آخر 3 سنوات.