شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتحدى الاتحاد فى قمة جماهيرية بالدورى المصرى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق المصرى البورسعيدى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، مع نظيره الاتحاد السكندرى، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى لقاء مثير لحساب الجولة 17 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

تقدم المصرى إلى المركز الأول وصدارة جدول مسابقة الدورى بعدما حصد 27 نقطة، عقب خوض 14 مباراة، حيث فاز المصرى فى 8 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وخسر ثلاث مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً آخر.

ووصل الاتحاد السكندرى للمركز الرابع بعد تعادله الأخير مع مودرن فيوتشر سلبيا فى المباراة التى جمعتهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ16 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وحرص مجلس إدارة النادى المصرى على تحفيز لاعبى الفريق بعد النتائج المميزة التى قدمها الفريق البورسعيدى بالدورى، وقادته للتربع على قمة جدول المسابقة حتى انتهاء فترة التوقف الدولى القائمة.

على الناحية الأخرى، يواصل هشام صلاح ظهير أيمن الاتحاد السكندرى جلسات العلاج الطبيعى للتعافى من الإصابة بشد فى عضلات البطن، والتى تسببت فى ابتعاده عن مباريات زعيم الثغرة الأخيرة.

ويستمر غياب هشام صلاح عن مباراة المصرى كما حرص محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على عقد جلسة مع لاعبى زعيم الثغر على هامش التحضير لمباراة اليوم.