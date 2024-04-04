شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس إنهاء قضية باتشيكو على طريقة حل أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو نادى الزمالك، البحث عن وسطاء لإنهاء أزمة البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى الأسبق للقلعة البيضاء من أجل الوصول إلى اتفاق مرضى معه يقضى بجدول مبلغه المالى أوتخفيضه لإسدال الستار على هذا الملف نهائياً على غرار ما حدث فى حل أزمة القيد مع سبورتنج لشبونة البرتغالى.

ويواجه نادى الزمالك خطر إيقاف القيد مجدداً يوم 30 أبريل المقبل،بسبب مستحقات البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني الأسبق للقلعة البيضاء،حيث أصبح مسئولي النادى الأبيض مطالبين بالتوصل إلى حل ودى مع المدرب لسداد مستحقاته قبل هذه المدة.

وكشف مصدر بنادى الزمالك أن المسئولين يحاولون التوصل لحل ودى مع باتشيكو قبل 30 أبريل وهى المهلة المحددة للنادى لدفع مستحقات باتشيكو، قبل صدور قرار من الاتحاد من الدولى لكرة القدم "فيفا" بإيقاف القيد مجدداً للقلعة البيضاء.

وتقدم باتشيكو بشكوى ضد الزمالك في الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للحصول على مستحقاته المتأخرة والبالغة 450 الف دولار بعد رحيله عن الفريق عام 2021.