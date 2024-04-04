شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح رمضانية.. التقليل من الأطعمة الدسمة والحلويات فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ممارسة الرياضة من أهم الأشياء التي يداوم عليها الكثير من الناس، خاصة الرياضيين، وخلال شهر رمضان نقدم كل يوم نصيحة مهمة لكى تستغل هذا الشهر بشكل رياضى سليم يعود بالنفع على الجميع.

يحتاج الرياضي خلال شهر الصيام لتعديل نظامه الغذائي حتى يضمن ممارسة نشاطه فى أفضل حال، ولا يتأثر أداؤه بالسلب، ولا يتراجع عطاؤه في التمارين أو المسابقات والبطولات التى يخوضها.

يجب التقليل من تناول الأطعمة الدسمة لأنها تسبب التلبك المعوى والتخمة خلال شهر رمضان، خاصة مع الرياضيين الذين يؤدون التدريبات بشكل غير منتظم في الشهر المبارك .

ويؤكد المحللون أن تناول الحلويات بكثرة ربما يتسبب في ضيق وانسداد الشرايين، الأمر الذى يسبب الجلطات القلبية والدماغية، إضافة إلى ذلك فإن الحلويات تحتوى على كمية كبيرة من السعرات الحرارية، مما قد يعرض الشخص لزيادة في الوزن.