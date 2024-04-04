شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأهلى يختتم استعداداته لمواجهة سيمبا.. وتحذيرات من كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم ،الخميس، استعداداً لمباراة سيمبا التنزاني المقرر لها العاشرة من مساء غداً بإستاد القاهرة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وهي المباراة التي تحدث عنها كثيراً مارسيل كولر المدير االفني للأهلي مع لاعبي الفريق على مدار الأيام الماضية حيث حذرهم من خطورة التهاون أو التراخي بإعتبار أن الأهلي فاز في لقاء الذهاب بهدف نظيف الجمعة الماضية في تنزانيا.

وعقد المدرب السويسري أكثر من محاضرة تحدث خلالها مع اللاعبين عن أهمية اللعب بجدية وحسم اللقاء من بدايته وعدم ترك أي فرصة للضيوف لأن يُحققوا أهدافهم ويصعدوا على حساب الأهلي من قلب استاد القاهرة، وشدد مارسيل كولر على أن المنافس التنزاني سيخوض مباراة الغد وليس لديه ما يخسره لذا لابد أن يكون تركيز الجميع في الفريق جيد وفي أعلى درجاته من أجل التأهل على حساب سيمبا.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله للاطمئنان على موقف اللاعبين المصابين، ومن سيكون جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة سيمبا التنزاني بإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يجهز الخطة التي يعتمد عليها في مباراة الجمعة المقبل.

ويفتقد الأهلي جهود كلا من محمد الشناوي ووسام أبو علي وياسر إبراهيم واليو ديانج، ويعد أبو علي هو الأقرب للحاق بمباراة سيمبا التنزاني، بينما هناك صعوبة في لحاق ياسر إبراهيم بتلك المواجهة، فيما يواصل الثنائي الشناوي و ديانج برنامجهما التأهيلي للعلاج من الإصابة بخلع في الكتف وخشونة الركبة.