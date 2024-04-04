شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يفاضل بين أوروبا وأمريكا الجنوبية لاختيار وديتى المنتخب الأولمبى فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل البرازيلى ميكالى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بين عدة عروض من أمريكا الجنوبية وأوروبا لاختيار وديتى المنتخب فى يونيو المقبل.

ويستعد المنتخب الأولمبى المصرى للمشاركة فى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024” التى تقام فى الفترة من 24 يوليو إلى أغسطس المقبلين.

وكان من المفترض أن يشارك المنتخب الأولمبى فى دورة تولون بفرنسا فى شهر يونيو المقبل، بمشاركة 12 منتخبا بعضهم من المنتخبات المشاركة فى أولمبياد باريس 2024.

لكن اتحاد الكرة تلقى العديد من العروض لمواجهة عدد من المنتخبات التى تأهلت بالفعل للألعاب الأولمبية آخرها عرضين من الأرجنتين وباراجواى، قبل أن يتلقى عرضين أخرين من اليابان وأوكرانيا.

ويفاضل الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بين هذه العروض الأخيرة وبين المشاركة فى فى دورة تولون بفرنسا، خلال فترة التوقف فى شهر يونيو المقبل.