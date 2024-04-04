تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة شيفيلد يونايتد.. محمد صلاح يقود الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - أستقر المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، علي التشكيل الذي سيخوض به اللقاء المرتقب مساء اليوم الخميس، عندما يستضيف نظيره شيفيلد يونايتد.

ويلتقي فريقي ليفربول وشيفيلد علي ملعب الأنفيلد معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة ال31 من الدوري الإنجليزي.



وتشهد قائمة ليفربول للمباراة غياب ترينت ألكسندر أرنولد وأليسون بيكر وديوجو جوتا، وأندرو روبرتسون لائق، وواتارو إندو يخضع للمراقبة بسبب تعرضه لضربة.



ومن المتوقع أن يدفع يورجن كلوب مدرب ليفربول، بمحمد صلاح أساسيًا في الهجوم رفقة الثنائي داروين نونيز وكودي جاكبو.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام شيفيلد يونايتد

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، جوميز.

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، جاكبو.

موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD2.

معلق مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد

يعلق على المباراة، حفيظ دراجي.