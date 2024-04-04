شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يستقر على بديل أوباما أمام فيوتشر فى موقعة الإياب بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على بديل يوسف أوباما لاعب الفريق الذى تأكد غيابه عن مباراة إياب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية يوم 7 أبريل المقبل بسبب إصابة كسر الفك التى تعرض لها فى مباراة الذهاب وانتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ويدفع جوميز بمحمد شحاتة أساسياً ليجاور نبيل عماد "دونجا" فى منطقة وسط الملعب على أن يشغل اللاعب أحمد حمدى مركز رقم "10" خاصة بعدما أثبت الأخير جداراته فى مباراة الذهاب وتقديمه مستوى جديد نال به إعجاب واستحسان الجهاز الفنى.

ويعقد البرتغالى جوزيه جوميز جلسات خاصة باستمرار مع محمد شحاتة لمنحه الثقة الكاملة، وتحفيزه لمباراة الإياب المرتقبة،لاسيما أنها ستكون فاصلة فى مشوار الفريق الأبيض بالتأهل إلى نصف نهائى الكونفدرالية،أمام مودرن فيوتشر ذلك الخصم العنيد والذى لن يكون سهلا بقيادة مديره الفنى تامر مصطفى.