شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يحتل المركز الـ37 فى تصنيف فيفا الشهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع منتخب مصر فى تصنيف شهر أبريل الصادر عن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعدما جاء منتخب مصر فى المركز الـ37 عالمياً ليتراجع عن شهر فبراير، حيث كان فى المركز الـ36، كما احتل الفراعنة المركز الرابع بين منتخبات أفريقيا.

فيما احتل منتخب المغرب المركز 13 عالميا والأول أفريقيا ومن خلفه منتخب السنغال فى المركز الـ17 عالميا والثانى أفريقيا ثم نيجيريا الـ30 عالميا والثالث أفريقيا ثم مصر الرابع أفريقيا.

بينما تصدر تصنيف فيفا الشهرى المنتخب الأرجنتينى ويأتى من خلفه الديوك الفرنسية، ثم منتخب إنجلترا ثالثًا.

أول 10 منتخبات في تصنيف فيفا الشهرى

1- الأرجنتين

2- فرنسا

3- بلجيكا

4- إنجلترا

5- البرازيل

6- البرتغال

7- هولندا

8- إسبانيا

9- إيطاليا

10- كرواتيا