مصر تستضيف بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي 2025

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية أن مصر حصلت على شرف تنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي 2025.

وأكد مصطفى أن البطولة ستقام في القاهرة في الفترة من 31 أكتوبر حتى 9 نوفمبر من عام 2025 بمشاركة أكثر من 700 لاعب ولاعبة.

ووجه مصطفى الدعوة لجميع دول العالم للمشاركة في البطولة التي ستشهد منافسة شرسة بين أكثر من 700 لاعب ولاعبة من أكثر من 90 دولة، مؤكدًا أن مصر بلد الأمن والأمان وتستقبل وترحب بجميع دول العالم.

وأكد رئيس اللجنة البارالمبية المصرية أن هذه المرة هي الأولى التي تستضيف مصر هذه البطولة، ويأتي ذلك لثقة اللجنة البارالمبية الدولية في قدرة مصر على تنظيم الأحداث الرياضية الدولية الكبرى.

ونجحت اللجنة في تنظيم 5 بطولات دولية ما بين السباحة ورفع الأثقال خلال الاجتماعات الدولية التي نظمتها مصر، وتهدف اللجنة إلى تنظيم البطولة في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا برياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.