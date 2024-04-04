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الأهلي والزمالك في مواجهة قوية بثاني جولات نهائي دوري سيدات الطائرة

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ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم الخميس، ثاني جولات البلاي أوف بالدور النهائي من دوري سيدات الكرة الطائرة للموسم 2023-2024،  بين الأهلي والزمالك،  على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وكان فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي قد تمكن من تحقيق الفوز على نظيره الزمالك، بنتيجة 3/0 في أولى لقاءات نهائي الدوري أمس الأول الثلاثاء

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

31/29
25/21
25/15


ويقام الدور النهائي من دوري سيدات ورجال الكرة الطائرة بنظام البيست أوف 3 حيث يحسم الفائز بمباراتين اللقب .


وفي حالة تحقيق الأهلي الفوز الثاني له اليوم يحسم اللقب رسميا بينما في حالة فوز الزمالك يتم اللجوء لمباراة فاصلة، تقام يوم السبت 6 إبريل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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