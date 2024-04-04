اليوم.. البنك الأهلي يسعي لمواصلة الانتصارات أمام الداخلية "الجريح"

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق البنك الأهلي تحت قيادة مدربه طارق مصطفي، لمواجهة قوية ضد نظيره فريق الداخلية مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري.

ويخوض فريق البنك الأهلي مباراة اليوم بحثا عن مواصلة الانتصارات بعدما فاز في الجولة الماضية على النادي الأهلي برباعية مقابل ثلاث أهداف، ضمن مباريات الجولة الماضية لمسابقة الدوري.

علي الجانب الأخر يبحث فريق الداخلية عن هروبه من مستنقع النتائج السلبية ودوامة الهبوط بعدما خسر في مباراته الأخيرة أمام بيراميدز بهدفين دون رد.

موعد مباراة البنك الأهلي والداخلية في الدوري المصري

من المقرر ان تنكلق صافرة مباراة البنك الأهلي أمام الداخلية، في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية، وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.



ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما يحتل الداخلية المركز الأخير برصيد 9 نقاط فقط.

حكام مباراة البنك والداخلية

محمود ناصف حكما للساحة ويعاونه كل من أسامة عبداللطيف مساعد أول وأحمد زيدان مساعد ثان وصبحي العمراوي حكما رابعا ومحمود بسيوني حكم فيديو ووليد عبدالرازق حكم فيديو مساعد .