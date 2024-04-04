إكرامي يعلق على أزمة رمضان صبحي مع المنشطات ويوجه رسالة نارية لـ جمال علام

تحدث شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز والاهلي الأسبق، على أزمة رمضان صبحي مع المنشطات، خاصة بعدما أصبح حديث الشارع الرياضي المصري الفترة الأخيرة.

وقال إكرامي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: “سأتحدث في موضوع أزمة منشطات رمضان صبحي في عجالة، وذلك لأنني تعرضت من قبل للإيقاف من الكاف بسبب إيجابية عينة منشطات خاصة بي”.

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وأضاف: ما حدث أنني أُخطرت من الاتحاد الإفريقي الموسم قبل الماضي بإيجابية إحدى عيناتي وهو الأمر الذي صدمني وقتها”.

وتابع: “كنت أخذ بعض الأدوية في ذلك الوقت، وكانت بها مواد محظورة وهي ماتسببت في الأزمة”.

وتابع: “توليت الأمر بنفسي ولم يكن لدي محام وقتها وقدمت كل المستندات التي تفيد بعدم تعمدي تناولي أي مواد منشطة، وبالفعل تمت تبرأتي ورجعت ولعبت بعد أن تم إيقافي عدة أسابيع”.

وأكمل: “موضوع المنشطات معقد جدًا، ولا يوجد به شيء متروك للصدفة”.

واستطرد: “بعد تبرأتي والكثير بارك لي، خاصة وأن الإيقاف كان لثلاثة أسابيع فقط وهو شيء لا يذكر”.

وأشار: “اكتسبت خبرة في هذا الأمر، وبعض اللاعبين في الدوري المصري وقعوا في مشكلات مع النادو وتواصلوا معي ووجهت لهم نصائح”.

وأكمل: “لا اتأخر عن رمضان صبحي في أي شيء، وهو بالفعل لديه فريق قانوني وطبي يقومون بأدوارهم على أكمل وجه، وفي حالة أخطأ سيعاقب، ولكنه لن يعاقب على شيء لم يفعله، ولن يكون كبش فداء”.

وتابع: “تصريحات جمال علام، رئيس اتحاد الكرة عن رمضان صبحي أثارت أزمة كبيرة جدًا، وهو أخذ ما أخذه من هجوم شديد خلال الأيام الثلاثة الماضية”.

وأشار: “جمال علام لا يوجد له أي حق في الحديث عن مثل هذه الأمور، حتى لو قال معلومات صحيحة، ومن له حق التعليق هو اللاعب والمنظمة الأهلية “النادو” فقط، وهو ليس مخاطب”.

وأكمل: “حضرتك خرجت وشوهت صورة لاعب وأضريت بقيمته السوقية، هل حضرتك مدرك الوضع الذي وضعت فيه اللاعب ومنظمة النادو، هل تتخيل العواقب؟”.

وأشار: “هل لو حضرتك جمعت لاعبي المنتخب في أي معسكر وتحدثت معهم، هل تعتقد أحدًا سيسمع لك، وكيف ستكون نظرتهم لك بعد تشويه سمعة لاعب كرمضان صبحي؟”.

واختتم :”لا أمانع في ظهورك فأنت رئيس اتحاد الكرة، ولكن نصيحة من أخ أصغر، إذا كانت لديك مشكلة في التواصل مع الإعلام ممكن تعين متحدث رسمي يتحدث باسمك”.