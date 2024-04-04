أرقام يحيى عطية الله بديل على معلول المحتمل فى الأهلى هذا الموسم

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القاهرة - سامية سيد - دخل المغربى يحيى عطية الله لاعب سوتشى الروسى اهتمامات النادى الأهلى فى الانتقالات الصيفية المقبلة، ليكون بديلا للتونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق، وفقا لما جاء فى الصحف المغربية.

وقال موقع le360 سبورت المغربى إن الأهلى يرغب في التعاقد مع يحيى عطية الله لاعب سوتشي الروسي بداية من الموسم الجديد باعتبار أن لجنة التخطيط في النادي تعرف اللاعب جيدا، خاصة أنه سبق أن أبدى الأهلى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب المغربي من قبل.

ونستعرض أرقام يحيى عطية الله بديل على معلول المحتمل في الأهلى هذا الموسم..

لعب: 26 مباراة

سجل: 4 أهداف

صنع: 3 أهداف

إنذارات: بطاقتين

عدد الدقائق: 2176 دقيقة

القيمة التسويقية: 2.50 مليون يورو



وأصبح استمرار التونسي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، فى صفوف القلعة الحمراء الموسم المقبل محل شك، فى ظل اهتمام أكثر من نادٍ خليجي بالتعاقد معه، مستغلا انتهاء تعاقد معلول مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي وعدم تجديد عقده حتى الآن، حيث يرغب فى ضم اللاعب في صفقة انتقال حر دون تكاليف أى مبالغ إضافية لشراء عقده من ناديه.

وشدد الموقع أن عطية الله لا يمانع الرحيل عن الدوري الروسي الصيف المقبل، خاصة أن فريقه مهدد بالهبوط باحتلاله المركز الأخير في الدوري.