شكرا لقرائتكم خبر عن 10بطولات فى مسيرة رمضان صبحى قبل أزمة المنشطات.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الجدل أثيرت خلال الأيام الماضية، بعد تصريحات جمال علام، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، والتى كشف فيها وجود عينة منشطات إيجابية لـ رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، مؤكدا أن لجنة المنشطات أرسلت خطابا إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم يفيد بايجابية عينة رمضان صبحى.



أرقام رمضان صبحى

وجاءت أبرز أرقام رمضان صبحي خلال مسيرته الكروية كالتالي:



ألقاب رمضان صبحى

ـ السن: 27 سنة

ـ المركز: جناح أيسر

ـ القيمة التسويقية: 3 ملايين يورو

ـ لعب لـ 4 فرق: بيراميدز ـ الأهلي ـ ستوك سيتي ـ هيدرسفيلد

البطولات

10 ألقاب "جميعها مع الأهلي"

ـ 4 بطولات دوري عام

ـ 3 كؤوس السوبر المصري

ـ دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة

ـ كأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة

ـ كأس أفريقيا مع المنتخب الأولمبي

مع بيراميدز

ـ شارك في: 117 مباراة

ـ سجل: 30 هدفاً

ـ صنع: 22 هدفاً

مع الأهلي

ـ شارك فى: 110 مباريات

ـ سجل: 24 هدفاً

ـ صنع: 21 هدفاً

مع ستوك سيتي

ـ شارك في: 46 مباراة

ـ سجل: 3 أهداف

ـ صنع: 3 أهداف

مع هدرسفيلد

ـ شارك في: 4 مباريات

ـ لم يسجل أو صنع أهدافاً.