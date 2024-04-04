شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب الأهلى.. ثنائية الحاوى وجدو تعلن تتويج الأحمر بطلا لأفريقيا فى رادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد النادى الأهلى أحد أكثر الأندية العربية شعبيةً من المحيط إلى الخليج، بل إن جماهيريته تصل إلى كل أنحاء القارة الأفريقية، وتخطتها لحدود العالمية أيضًا فى السنوات الأخيرة.

إنجازات الأهلى كبيرة مثل تاريخه الطويل، فعلى الصعيد المحلى هو أكثر الأندية فوزًا بالدورى المصرى فى تاريخ المسابقة الأهم فى بلاد الفراعنة، وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بكأس مصر ودورى أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقى كذلك، بالإضافة لكونه النادى الأكثر تتويجاً ببرونزية كأس العالم للأندية.

وفى سلسلة "ملعب الأهلى" التى يقدمها الخليج 365 طوال أيام شهر رمضان الكريم نستعرض أشهر تتويجات المارد الأحمر بالبطولات.

فى 17 نوفمبر 2012، نجح النادى الأهلى فى التتويج باللقب الأفريقى السابع فى تاريخه، بعدما فاز على الترجى التونسى بهدفين مقابل هدف فى رادس، وكان الفريقان قد تعادلا إيجابياً بهدف لكل منهما فى مباراة الذهاب التى أقيمت وقتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية، قبل أن يسجل محمد ناجى جدو ووليد سليمان هدفى الأهلى، وعاش بعدها جمهور القلعة الحمراء واحدة من أسعد لياليه الكروية.