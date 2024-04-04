تذكرتي تعلن موعد فتح بوابات استاد القاهرة لجماهير الأهلي في مواجهة وسيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت شركة تذكرتي، موعد فتح بوابات استاد القاهرة لدخول الجماهير لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في العاشرة مساء غد الجمعة بإستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بحضور 30 ألف مشجع.

وأوضحت شركة تذكرتي، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، أنه سوف يتم فتح أبواب استاد القاهرة، غدا من الرابعة عصرا، لاستقبال جماهير الأهلي.

وأوضحت أنه تم تخصيص بوابة طريق النصر لجماهير الدرجة الثالثة يمين وبوابة صلاح سالم لجماهير الدرجة الثالثة شمال، والدرجة الأولى والمقصورة من بوابة آل رشدان.

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي حقق الفوز في الذهاب على سيمبا التنزاني بهدف دون رد، ويحتاج في مباراة الغد للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل بشكل رسمي للدور نصف النهائي للبطولة.

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