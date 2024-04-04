"حذرت أكثر من مرة".. كولر يكشف صعوبة مواجهة سيمبا ورسالة لجماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على صعوبة مباراة سيمبا التنزاني المقرر لها مساء غد على استاد القاهرة في إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لقد شاهدنا مباراة الذهاب في تنزانيا، ورأينا مدى صعوبتها، ونعلم أن فريق سيمبا جاء إلى القاهرة ولديه تحد بعد خسارته على ملعبه، وعلينا أن نكون في حالة من التركيز الشديد خلال مباراة الغد".

وأضاف: "الفريق حقق نتيجة إيجابية في تنزانيا والفوز يمنح الثقة للاعبين، وهو أمر مهم، ولكن في نفس الوقت نرفض فكرة التعالي خلال مباراة العودة؛ بسبب هذه النتيجة وهو ما أكدنا عليه وحذرنا منه أكثر من مرة خلال الحديث مع اللاعبين في تنزانيا وبعد العودة إلى القاهرة".

وأكمل: "سوف نحسم مدى جاهزية بعض اللاعبين، خاصة العائدين من الإصابة، عقب المران الختامي الذي يقام مساء اليوم.

وفي ختام حديثه وجه مارسيل كولر رسالة إلى جماهير الأهلي وطالبهم فيها بضرورة حضورهم بكثافة خلال مباراة الغد، وفقا للعدد المسموح به من الجهات المسئولة، وتشجيع الفريق طوال المباراة؛ لتحقيق الهدف، وحسم التأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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