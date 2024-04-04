"شوهت صورته ولا يحق لك الحديث".. إكرامي يشن هجومًا عنيفًا دفاعًا عن رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لنادي بيراميدز، رسالة قوية لجمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد إعلان إيجابية عينة المنشطات لرمضان صبحي لاعب بيراميدز.

قال شريف إكرامي في لقاء تلفزيوني عبر قناة "أون تايم سبورتس": "سبق لي وأن تعرضت لنفس المشكلة وكانت بالنسبة لي مفاجأة ولم أحصل على دواء عن جهل بل كان ملوث وأيضًا حصلت على الموافقة قبل حصولي على الدواء وعندما شرحت الأمر تعرضت للعقوبة 3 أسابيع فقط".

أضاف: "الأمر معقد جدًا من خلال اللوائح ولا توجد أي نقطة للصدفة، وبالتأكيد رمضان صبحي لن يتأخر عنه لأن لديه فريق قانوني وإذا أخطأ بالتأكيد سيعاقب لكنه لن (يكون كبش فداء) خاصة بعد التصريحات التي خرجت من جمال علام".

أكمل: "أنا لا انتقد رئيس اتحاد الكرة، ولكن لديّ سؤال له لا توجد مشكلة في تصريحاتك حتى لو كنت تقول معلومة صحيحة وهيّ من الأساس معلومة خاطئة هل تعرف أنك ليس من حقك التعليق حتى لو كانت معلوماتك صحيحة؟ أنت لست مخاطب ومن يمتلك حق الحديث هو اللاعب والمنظمة الأهلية وليس من حقك التعليق".

وأتم تصريحاته: "شوهت صورة اللاعب وأضريت بقيمته التسويقية هل أنت مدرك العواقب؟ (أنا كلاعب هبصلك ازاي وعقليتك إزاي وأنت بتجمع المنتخب الأول وتكلمهم هل اللاعيبة هتسمع؟ هناك من الأخطاء الكارثية) لو أنا عندي مشكلة في التعامل مع الإعلام أجيب متحدث".

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