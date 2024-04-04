شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج بنات كرة اليد في الأهلي ببطولة دوري الجمهورية ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توّج فريق كرة اليد "بنات" بالنادي الأهلى مواليد 2008 ببطولة دوري الجمهورية لموسم ٢٠٢٣،٢٠٢٤ بعد منافسة قوية أُختتمت بمواجهات رباعية بالدور النهائي حصدها الاحمر بالحصول على اللقب بعد التعادل مع سموحة والفوز على الزهور وباكوس.

جاء فوز بطلات الأهلى بلقب الدورى تحت قيادة ياسر لبيب رئيس جهاز اليد بالنادى وأحمد سالم مدير القطاع وسامح لبيب نائب مدير القطاع ومحمد على المدير الفنى ومحمد حسن المدرب العام و ندى مجدى مدرب الحراس ونرمين داوود أخصائي العلاج الطبيعى، وفايزة حسين المدير الإداري للفريق.

وضمت قائمة بطلات الدورى اللاعبات ، يارا محمد عبد الله، ندى عادل عزام ، جنى احمد، ملك بدر، ياسمين احمد، جودى محمد مصطفى، مريم وائل، نور اسامة، مريم محمود، ، نور ضياء، مريم مصطفى، لجين إيهاب، فجر وليد، جودى هيثم، جومانة شوقى، كنزى معتز، جنى عامر، ريم ايهاب، روضة ايهاب، مريم خالد، نعمة باهر، مسك مامون، روميساء محمد، فريدة احمد، ميرهان حازم، ريتاج محمد.

وعاش فريق بنات كرة اليد بالأهلي حالة من الفرحة الغامرة بعد التتويج باللقب واحتفل الجميع باللقب داخل صالة شبين الكوم ، وقدم ياسر لبيب الشكر لمجلس إدارة الأهلي وادارة النشاط الرياضى برئاسة خالد العوضى على الدعم والمساعدة طوال الموسم، مُتعهداً بتحقيق المزيد من الانتصارات خلال الفترة المقبلة.



الجهاز الفني لفريق كرة اليد بالأهلي بنات مواليد 2014



بتاك كرة اليد بالأهلي



مريم مصطفى لاعب كرة اليد بالأهلي



ندى عادل عزام لاعب كرة اليد بالأهلي