شكرا لقرائتكم خبر عن إسحاق أول: الصليبي أنهى مسيرتي والأهلي "عالجني" رغم فسخ العقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النيجيري إسحاق أول نجم النادي الأهلي السابق، كواليس اعتزاله كرة القدم بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي وموقف الأهلي بعد فسخ تعاقده.

وقال إسحاق أول في تصريحات لـ ”الخليج 365”: سافرنا معسكر إلى البرتغال لمدة أسبوعين وكنت أسير بشكل جيد، وظهرت بشكل مميز ولكن في نفس المعسكر في ثاني مباراة ودية تعرضت لإصابة الرباط الصليبي، وهي التي عطلتني عن استكمال مسيرتي.

أضاف: قرار الاعتزال كان صعباً، هو قرار صعب على أي لاعب كرة، وهناك مراحل خضعت لجراحة الصليبي، وبعد العودة من الإصابة بدأت أشارك، ولكن بعدها مباشرة تعرضت لنفس الإصابة في ذات الركبة، وخضعت لعملية أخرى، وهنا كانت كبوة الإصابة، كل ما أعود إلى الملعب أتعرض لإصابة وأتعطل لفترات طويلة، موسم كامل لم أشارك في أي مباراة.

واختتم: الأهلي اضطر إلى فسخ التعاقد معي لضم أجانب آخرين، ورغم فسخ التعاقد استمريت في العلاج والتأهيل بالنادي كأني لاعباً بالفريق، العلاقة كانت جيدة وهناك حب، بعدما رحلت عن النادي حاولت التعافي من الإصابة، والتحقت بنادي سموحة في موسم قبل الصعود وكان ذلك آخر موسم شاركت فيه قبل الاعتزال.