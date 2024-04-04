شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي: حوّلنا فلوس فخر الدين بن يوسف وسوف نكسب من بيع العسقلاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏‎كشف نصر أبو الحسن رئيس نادى الإسماعيلي أنه تم رفع القيد عن النادى اليوم عقب دفع مبلغ قدرة 3 الف فرانك سويسرى .

‏‎وأوضح نصر أبو الحسن خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا "هناك 5 قضايا أخرى فى الفيفا ضد لاعبين أجانب تقدر ب4 مليون دولار غرامات ونعمل على حلها حاليا لعدم التعرض للإيقاف مره اخرى على رأسهم الإيفواري جان موريل ولاعب أرجنتيني واللاعب بن خماسه وفراس شواط وقمنا بالاستئناف على قرارتهم .

‏‎وأضاف نصر أبو الحسن قائلا؛ تم تحويل فلوس التونسي فخر الدين بن يوسف وسيتم حل الازمة خلال ساعات".

‏‎وعن إياد العسقلاني، قال: هناك بند فى عقد إياد العسقلاني لا يسمح له بالعودة إلى مصر خلال السنتين الاولى له فى الإحتراف واللعب فى نادى الاسماعيلى فقط ، وتابع نصر أبو الحسن: "قمت ببيع أياد العسقلاني بمبلغ مليون دولار لتوفير العملة الصعبة وهناك بند فى عقد اللاعب بنسبة 10% اعادة بيع لاى نادى آخر ".

وقال رئيس نادى الإسماعيلي أنه لديه الثقة فى إيهاب جلال المدير الفنى لقلعة الدراويش خلال المرحلة الحالية والمقبلة أيضا ، وأوضح " الهدف مع إيهاب جلال بناء جيل جديد لفريق الإسماعيلي قادر على المنافسة والابتعاد عن المراكز المتأخرة ".

‏‎وأضاف نصر أبو الحسن: لن يرحل اى لاعب عن قلعة الدراويش إلا بموافقة اللجنة الفنية بقيادة على أبو جريشة وعماد سليمان وإيهاب جلال المدير الفنى للفريق.

‏‎وتابع: "نقوم حاليا فى الإسماعيلي ببناء جيل جديد لذلك نحاول الحفاظ على القوام الأساسى حيث هدفنا الموسم المقبل التواجد فى مراكز متقدمة فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز ".