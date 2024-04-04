ميكالي يحدد بديل محمد صلاح في أولمبياد باريس 2024

استقر البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي على بديل محمد صلاح في أولمبياد باريس القادمة 2024، وذلك حال اعتذر محمد صلاح.

وتأهل المنتخب المصري الأوليمبي بقيادة ميكالي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، وذلك بعد احتلال وصافة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

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واستقر روجيرو ميكالي المدير المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي على ضم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي إلى قائمة المنتخب الوطني في أولمبياد باريس القادمة، إلا أن مسئولي الريدز لم يبدوا موافقتهم على الأمر حتى الآن.

ويحق لكل منتخب أوليمبي تدعيم صفوفه بثلاثة لاعبين فوق السن للمشاركة في الأولمبياد القادمة باريس 2024، وذلك وفق لوائح الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية لإثراء المنافسة في تلك البطولة، ولزيادة قوتها.

واستقر روجيرو ميكالي على ضم أحمد سيد زيزو، نجم وسط الزمالك للانضمام للمنتخب الأوليمبي في أولمبياد باريس القادمة حال رفض مسئولي ليفربول الأمر.

وكانت قرعة أولمبياد باريس 2024 قد أوقعت المنتخب المصري في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من إسبانيا وجمهورية الدومينيكان، ووصيف بطل كأس آسيا.