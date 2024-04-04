شكرا لقرائتكم خبر عن كيف رأى لاعبو الإسماعيلى الفوز على سموحة في الوقت القاتل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، فوزا مهما على فريق سموحة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من دورى nile.

حمد إبراهيم

أكد حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلي أن الفوز على سموحة جاء فى توقيت صعب نحمد الله عليه وتوقيت الهدف الثاني مميز للغاية، مضيفا في تصريحات للموقع الرسمي للإسماعيلى: "نتيجة المباراة كرم من المولى عز وجل وجاءت بعد أداء أقل من المتوسط فى الشوط الأول، وتدخلات إيهاب جلال المدير الفني غيرت مسار المباراة والمباريات المقبلة لن تكون سهلة ونستعد بشكل جيد لها، والإسماعيلي فريق كبير ويستحق من الجميع بذل قصارى الجهد لإعادته لموقعه الطبيعي بين أندية المقدمة".

هشام محمد

ومن جانبه، وصف هشام محمد ارتكاز الإسماعيلي انتصار الفريق على سموحة بالأهم هذا الموسم لأنه تحقق خلال اللحظات الأخيرة، قائلا: "الفريق كان في حاجة ضرورية لهذا الانتصار من أجل استعادة الثقة والارتقاء بترتيب الفريق بجدول المسابقة، وهناك تركيز كبير من كافة اللاعبين لتصحيح مسار الفريق من أجل إسعاد جماهيرنا، وعلينا ان نستمر في تحقيق النتائج الإيجابية لوضع الفريق في مكانته المعروفة".

أحمد الشيخ

بينما أبدى أحمد الشيخ لاعب الإسماعيلي سعادته بالمساهمة في حصد فريقه الانتصار على سموحة، قائلا: "الحمد لله على الهدف والفوز وأشكر الجهاز الفني على ثقتهم في قدراتي واللاعبين على الأداء الرجولي، والإسماعيلي ناد كبير ونسعى لعودته لمكانته الطبيعية من خلال مساندة جماهيرنا ودعم مجلس الإدارة والجهاز الفني للفريق".

وأكمل تصريحاته: "تغيبت عن الفريق في فترة صعبة واجتهدت للمشاركة من أجل الحصول إلى فرصة لمساعدة الفريق في استعادة مسيرة النتائج الإيجابية".