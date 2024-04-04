شكرا لقرائتكم خبر عن نصر أبو الحسن:نخطط لاستضافة مجلس الأهلى.. وأُرحّب بانتقال عبد الرحمن مجدى للأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏‎كشف نصر أبو الحسن رئيس نادى الإسماعيلي، أن علاقته جيدة جدا بمجلس إدارة النادى الأهلي ولا يوجد خلافات حاليا مع القلعة الحمراء، ونخطط حاليا لاستضافته في الأيام القادمة.

‏‎وقال نصر أبو الحسن خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهرعبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا: "هناك عصر احتراف حاليا وانتقال اللاعبين من الاسماعيلى إلى الاهلى أمر طبيعى بسبب القدرة المالية، ولا أمانع انتقال عبد الرحمن مجدى للقلعة الحمراء حال تلقي عرض مالى كبير ".

‏‎وأضاف نصر أبو الحسن قائلا؛ "هناك مخطّط لاستضافة مجلس إدارة النادى الأهلى خلال المرحلة المقبلة فى الإسماعيلية ونقوم ايضا بزيارة النادى الاهلى لإنهاء فكرة التعصب بين جمهور الفريقين.

‏‎وأوضح أن مسئولى نادى الأهلى الليبى فاوضوني على ضم عبد الرحمن مجدى فى بداية الموسم وكان هناك موافقة على رحيل اللاعب وأضاف: مسئولو الأهلى الليبى تراجعوا عن الصفقه بسبب أن المدير الفنى للفريق فضل ضم إلياس جلاصى لاعب المصرى البورسعيدى بديلا له ".

وتابع: لا يوجد خلفات مع حسنى عبد ربه ونرحب به بالعمل داخل نادى الإسماعيلي، ونرحب بعمل حسنى عبد ربه داخل نادى الاسماعيلى والاستفادة من خبراته.