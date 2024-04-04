شكرا لقرائتكم خبر عن نصر أبو الحسن:نخطط لاستضافة مجلس الأهلى.. وأُرحّب بانتقال عبد الرحمن مجدى للأحمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف نصر أبو الحسن رئيس نادى الإسماعيلي، أن علاقته جيدة جدا بمجلس إدارة النادى الأهلي ولا يوجد خلافات حاليا مع القلعة الحمراء، ونخطط حاليا لاستضافته في الأيام القادمة.
وقال نصر أبو الحسن خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهرعبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا: "هناك عصر احتراف حاليا وانتقال اللاعبين من الاسماعيلى إلى الاهلى أمر طبيعى بسبب القدرة المالية، ولا أمانع انتقال عبد الرحمن مجدى للقلعة الحمراء حال تلقي عرض مالى كبير ".
وأضاف نصر أبو الحسن قائلا؛ "هناك مخطّط لاستضافة مجلس إدارة النادى الأهلى خلال المرحلة المقبلة فى الإسماعيلية ونقوم ايضا بزيارة النادى الاهلى لإنهاء فكرة التعصب بين جمهور الفريقين.
وأوضح أن مسئولى نادى الأهلى الليبى فاوضوني على ضم عبد الرحمن مجدى فى بداية الموسم وكان هناك موافقة على رحيل اللاعب وأضاف: مسئولو الأهلى الليبى تراجعوا عن الصفقه بسبب أن المدير الفنى للفريق فضل ضم إلياس جلاصى لاعب المصرى البورسعيدى بديلا له ".
وتابع: لا يوجد خلفات مع حسنى عبد ربه ونرحب به بالعمل داخل نادى الإسماعيلي، ونرحب بعمل حسنى عبد ربه داخل نادى الاسماعيلى والاستفادة من خبراته.
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