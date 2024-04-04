شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن كارتون.. نورهان سلامة بطلة الكاراتيه: أحب بكار و أتابعه حتى الان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشخصيات الكرتونية ليست دائما للسخرية أو وهمية من خيال المؤلف، لكن تقدم رسائل لكل من يشاهدها سواء أطفال أو كبار، وهو ما يظهر من تأثيرها على بعض من يشاهدها ويتابعها.

نقدم لكم حلقات "كابتن كارتون" ليكشف نجوم الرياضة عن أكثر الشخصيات الكرتونية التى تشبههم إلى حد كبير، من حيث الشخصية وطريقة التفكير والأسلوب والأهداف.

نجمنا اليوم فى كابتن كارتون هى نورهان سلامة لاعبة المنتخب الكاراتيه، والحاصلة على الكثير من الميداليات.

قالت نورهان سلامة أن أكثر شخصية كرتونية تحب متابعتها هى بكار ، مضيفة أنها مازالت تتابعه حتى الان فى ظل سنها الصغير إلى حد ما ، حيث أنها لم تتعدى الـ 20 عاما ، حيث تتابعه حتى الان مع آدم ابن شقيقتها.