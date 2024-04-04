الشكوك تحاصر نجم بايرن ميونخ قبل مواجهة أرسنال في دوري أبطال أوروبا

واصل الحارس مانويل نوير، قائد بايرن ميونخ، عن تدريبات اليوم الخميس، حيث لم يتضح موقفه من اللحاق بمباراة الفريق مواجهة أرسنال.

ويحل بايرن ميونخ، ضيفًا ثقيلًا على أرسنال، على ملعب “الإمارات”، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء 9 إبريل الجاري.

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وتعرض مانويل نوير، لإصابة في العضلة الضامة أثناء تواجده مع المنتخب الألماني، قبل أسبوعين.

وتسببت إصابة الحارس الألماني، في غيابه عن المباراتين الدوليتين الوديتين أمام فرنسا وهولندا بالإضافة للغياب عن بايرن ميونخ أمام بوروسيا دورتموند في الدوري.

والجدير بالذكر أن بايرن ميونخ، يواجه هايدنهايم يوم السبت المقبل في الدوري الألماني، قبل أن يسافر إلى لندن لمواجهة آرسنال في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 60 نقطة.