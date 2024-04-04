شكرا لقرائتكم خبر عن مدفع الإفطار ..هدف عمرو زكى والتبديل الذى أحدث انقلاب فى بطولة 2006 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهداف استثنائية يسجلها لاعبو كرة القدم، لا يمكن أن تتكرر بسهولة ونادرا ما تشهدها الملاعب المصرية، لذا تظل ماركة مسجلة باسم هؤلاء اللاعبين أصحاب البصمات الخاصة ، وتظل في الأذهان رغم مرور العديد من السنوات .

من هذه الأهداف التي ستظل عالقة في أذهان المصريين هدف عمرو زكي لاعب الزمالك السابق، خلال مباراة منتخب مصر أمام السنغال في مباراة نصف نهائي كأس أمم افريقيا 2006 والتي استضافتها مصر ونجحت بالتتويج بلقبها ، ولا أحد ينسى سيناريو التغيير الذى سبق الهدف .



عند تبديل عمرو زكي على حساب أحمد حسام ميدو حيث كانت المباراة في الدقيقة 80 وسط تعادل المنتخبين بهدف لكل منهما، وطلب المدير الفني حسن شحاتة، ميدو للتبديل، وهو ما أغضب "ميدو" اعتراضا على قرار المدير الفني، حتى انقسمت الجماهير ما بين مؤيد ومعارض لقرار المدير الفني، خاصة وأن تلك الفترة كانت تشهد تألق نجم المنتخب أحمد حسام ميدو والذي كان محترفا وقتها في توتنهام الإنجليزي ، وبعد رفض ميدو واعتراضه غير اللائق على قرار المدير الفني، والذي انتهى بخروجه من الملعب، ونزول عمرو زكي، لم تمض دقائق قليلة واستطاع عمرو زكي تسجيل هدف صعود الفراعنة للمباراة النهائية، لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2006، بعدما استقبل عرضية ليقابلها برأسه وتستقر في شباك مرمى المنتخب السنغالي ، ليظل هذا الهدف راسخا في أذهان الجماهير حتى الآن بسبب أنه هدف مؤثر إلى جانب الأحداث التي شهدتها المباراة.