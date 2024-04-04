شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وفيوتشر فى إياب ربع نهائي الكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور الزمالك مباراة الفريق المرتقبة أمام فيوتشر الأحد المقبل في أياب ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية من أجل حسم تذكرة التأهل لنصف نهائي البطولة القارية.

وفاز الزمالك في مباراة الذهاب الأحد الماضي بهدفين لهدف ، ويتطلع للتأهل الرسمي في لقاء الأحد المقبل من أجل مواصلة المشوار نحو المنافسة على لقب الكونفيدرالية.

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

ويلتقي الزمالك مع مودرن فيوتشر في التاسعة مساء الاحد المقبل في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولى.

مشوار الزمالك وفيوتشر في الكونفيدرالية

ويتصدر الزمالك مجموعته بعد منافسه مع فريق أبو سليم الليبي الذي يأتي في المركز الثاني ليحسم الأبيض صدارة المجموعة الثانية لصالحه.

حل فريق فيوتشر في المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين والخسارة في لقاء.

أما عن مشوار فيوتشر في البطولة فقد فاز على الهلال الليبي بخماسية نظيفة، كما تعادل مع سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي بالتعادل بهدف لمثله، كما تعادل فيوتشر مع اتحاد العاصمة الجزائري 0-0، كما خسر مودرن فيوتشر من اتحاد العاصمة بنتيجة 1-0، وفاز فيوتشر بنتيجة 2-1 على الهلال الليبي، وفاز فيوتشر بنتيجة 1-0 سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي.

مواجهات الزمالك ومودرن فيوتشر

التقى الزمالك مع مودرن فيوتشر فى 6 مباريات سابقة حقق الفارس الأبيض فيها الفوز، فاز فى اللقاء الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما فاز فى اللقاء الثانى بهدف دون رد، وفاز فى اللقاء الثالث بهدفين مقابل هدف، وفاز الزمالك فى اللقاء الرابع بثلاثة أهداف مقابل هدفين وفى اللقاء الخامس فاز الفارس الأبيض بهدفين دون رد، وفى اللقاء الاخير فاز الزمالك بهدفين مقابل هدف بالكونفدرالية.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك ومودرن فيوتشر

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك ومودرن فيوتشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.