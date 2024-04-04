شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم جمال علام وثلاثي مجلس الجبلاية فى احتفالية رمضانية فى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة سوهاج احتفالية رمضانية تم خلالها تكريم جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بمناسبة فوزه برئاسة اتحاد شمال أفريقيا وعضوية الكاف، وحضر الاحتفالية الدكتور طارق الفقي محافظ سوهاج والحاج محمد أبو الوفا، واللواء حلمي مشهور، والدكتور إيهاب الكومي أعضاء الاتحاد، وعدد من القيادات السياسية والتتفيذية لمحافظة سوهاج .

كما شهدت الاحتفالية تواجد 50 نادى من أندية الصعيد، تم خلالها أيضا تكريم نادى ديروط الصاعد إلى دوري المحترفين وأندية المدينة المنورة وساحة سوهاج والبداري وتوت عنخ أمون بمناسبة الصعود إلى دوري القسم الثاني ب.



تكريم جمال علام



تكريم جمال علام وثلاثي مجلس الجبلاية



تكريم رئيس الجبلاية



أقيمت الاحتفالية بمركز شباب مدينة سوهاج وشملت عروض لفرق الانشاد الديني والفقرات النوبية والامسيات الشعرية واحتتمت الحفلة بتكريم جمال علام وإهداء دروع تذكارية لأعضاء الاتحاد والأندية الصاعدة.