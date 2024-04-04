بطولة إنكلترا: غوارديولا يتوقّع أن تستمر المنافسة على اللقب حتّى اليوم الأخير

الرياص - اسماء السيد - لندن: أبلغ الإسباني بيب غوارديولا مدرّب مانشستر سيتي لاعبيه الاستعداد لسباقٍ جديدٍ يمتدّ حتّى اليوم الأخير من الموسم، للتتويج بلقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

يتنافس حامل اللقب والثالث راهناً بفارق نقطة مع أرسنال المتصدر مؤقتاً وليفربول الثاني الذي يلعب مع شيفيلد يونايتد الخميس ولديه فرصة اعتلاء الصدارة.

فاز "سيتيزنس" على ضيفه أستون فيلا 4 1 الأربعاء في مباراة سجل فيها فول فودن "هاتريك"، بعد تعادلين متتاليين مع المنافسَين المباشرَين (ليفربول 1 1 وأرسنال 0 0).

قال غوارديولا الساعي إلى تحقيق اللقب للمرة الرابعة توالياً بشكلٍ غير مسبوق "إذا فزنا في جميع مبارياتنا، سيذهب (حسم اللقب) حتى اليوم الأخير لأنهما (المنافسان) ليسا متقدمين بفارق خمسٍ أو ست أو سبع نقاط".

ويضيف "لكن علينا أن نقوم بواجبنا وأن لا نندم (ونقول) +كان علينا أن نفوز بتلك المباراة لأنهم خسروا من بعدها+ لا يُمكننا أن نفعل شيئاً، نحن لن نلعب أمامهما مجدداً ولذلك لا نتحكّم بما يفعله ليفربول وأرسنال. كل ما يُمكننا فعله هو الفوز بمبارياتنا".

وبسط سيتي سيطرته في المباراة الأخيرة بمواجهة فيلا، على الرغم من بقاء الهدّاف النروجي إرلينغ هالاند وصانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين على مقاعد الاحتياط، وذلك لإراحتهما قبل مواجهة مضيفه ريال مدريد الإسباني الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (يستضيف نيوكاسل يونايتد السبت في الدوري).

وردّ مدرب بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني السابق على الصحافيين بعد سؤاله عمّا إذا كان فريقه قد استعاد مستواه في الوقت المناسب بعد الانتقادات التي طالته عقب مواجهة أرسنال.

قال "كنا خارج سباق المنافسة على اللقب قبل ثلاثة أو أربعة أيام ولا نلعب جيداً، الفريق لم يكن يلعب كما فعل في المواسم الستة الماضية. نحن الآن في أفضل مستوياتنا في الدوري؟ ما بالكم يا شباب؟".

وأردف "فزنا بالعديد من المباريات. لا يُمكنني القول أني لم أتعرّف على فريقي في المواجهة مع أرسنال. كنا هناك طوال الوقت، لم نخلق فرصاً بسبب قوة الدفاع ولأننا خسرنا بعض الحضور في منطقة الجزاء، لكن في ما تبقى، فإن هذا هو فريقي".