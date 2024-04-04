لاعب ليفركوزن يخطف أنظار الجماهير باحتفالية “الحشيش”.. فيديو

خطف المغربي أمين عدلي، لاعب ليفركوزن، أنظار الجماهير بعد احتفاليته المثيرة عقب فوز فريقه أمس على نظيره كايزرسلاوترن في كأس ألمانيا.

وقاد عدلي فريق ليفركوزن للفوز على نظيره كايزرسلاوترن بدوري الدرجة الثانية أمس الأربعاء، بأربعة أهداف نظيفة، ليصعد إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس ألمانيا.

واحتفل النجم المغربي رفقة زميله في ليفركوزن، الهولندي جيريمي فريمبونغ، بطريقة غريبة، مفادها إيحاء بإعداد، لفافة سيجارة حشيش لزميله.

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وتسلم النجم الهولندي بدوره السيجارة ودخنها بنشوة وابتسامة عريضة على محيا اللاعبين.

وجاءت احتفالية عدلي عقب، ساعات قليلة بعد دخول تقنين استهلاك القنب (الحشيش) الذي أقره البرلمان الاتحادي “بوندستاغ” مؤخرا، حيز التنفيذ في ألمانيا.

وأكد موقع “لو سيت إنفو”، أن احتفال النجم المغربي خطف أنظار الجماهير الألمانية، والتي احتشدت في العاصمة برلين أمام بوابة براندنبورج التاريخية، وهم يدخنون لفائف من القنب الحشيش، حاملين لافتات على شكل نبات القنب كتب عليها “لا نريد أن نكون مجرمين! “.