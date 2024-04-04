شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت خاصة في مودرن فيوتشر لتخطي الزمالك في الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد مسئولي نادى مودرن فيوتشر مكافآت خاصة للاعبي الفريق من أجل تحفيزهم قبل مواجهة الزمالك المقبلة في إياب دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية الافريقية.

كان قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، تعيين طاقم تحكيم بقيادة الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة العودة التي تجمع الزمالك ومودرن فيوتشر ستاد القاهرة الدولي.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في التاسعة مساء الاحد المقبل في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولى ، وفاز الزمالك في لقاء الذهاب الأحد الماضي بهدفين لهدف.

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك ومودرن فيوتشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.