شكرا لقرائتكم خبر عن نوستاليجا النجوم..سيد الغديرى: شخصية بكار تجمع الأطفال قبل الإفطار فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوستاليجا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب.

نجمنا اليوم في نوستاليجا النجوم هو سيد الغديرى لاعب فريق الشباب بنادى الزمالك

قال سيد الغديرى أن اكتر ما يذكره بشهر رمضان هو مسلسل بكار، خاصة وأن الحلقات يتم عرضها قبل الافطار مباشرة.

وأضاف لاعب الزمالك أن حلقات بكار كانت تجمع كل الأطفال امام التلفاز لمتابعتها و التعلم منها.